In einem Linzer Einkaufszentrum rauben zwei 13-Jährige einem 15-jährigen Schüler das Zeugnisgeld. An einer Haltestelle in Leonding überfällt ein Heranwachsender jüngere Schüler. Der Jugendliche von der Haltestelle musste sich gestern vor Gericht verantworten. Er war bei der Tat schon 14 Jahre alt. Die beiden 13-Jährigen haben strafrechtlich keine Konsequenzen zu tragen. Sie sind dem Gesetz nach nicht strafmündig.