Kickls Medienwelt

Bald ist das erste Viertel dieses Jahrhunderts vorbei, und in diesen 25 Jahren hat sich der Umgang der Menschen miteinander so sehr verändert wie in hunderten Jahren zuvor nicht. An der Schnittstelle Computer (oder Handy) – Mensch ist Letzterer zur Schwachstelle geworden, überfordert, reizbar, konfus angesichts der Informationsüberladung. Die Fülle frisst uns auf, sie macht uns lenkbar und benutzbar, weil wir Gefühlen und Emotionen folgen. Lösungen werden durch Provokationen ersetzt.