Atomkraftgegner überwintern bei Dunkelheit mit kaltem Hintern." So steht es auf einem Aufkleber, der heute noch im Atomkraftwerk (AKW) Zwentendorf auf einem Kasten prangt: dem einzigen AKW, das nach seiner Fertigstellung nie in Betrieb ging. Jetzt will die AKW-Lobby die EU-Bürger davon überzeugen, dass eine Energiewende ohne Atomenergie nicht möglich sei. Denn Atomkraft sei praktisch CO2-neutral. Tatsächlich wollen große Stromverbraucher wie die USA, China, Indonesien oder Indien die