Keine Zeit für Wunschzettel

Euroscheine in Geldtasche

Statt vorweihnachtlicher Engerl fliegen aktuell die Milliarden nur so durch die Luft. In den Einkaufsstraßen erfüllen selbsternannte Christkindln die Wünsche ihrer Lieben. Es sind aber auch Milliarden von der EU-Kommission aus Brüssel eingetroffen, allerdings als Vorgaben, die es einzusparen gilt. Gleichzeitig haben in Wien die strengen Rechner im Fiskalrat ihre eigenen, noch aktuelleren Berechnungen vorgelegt. Die einen sagen, 6,3 Milliarden Euro müssten allein 2025 eingespart werden.