Keine Angst vor der Nobelpreis-Gentechnik

Die EU-Kommission will neue Methoden der Gentechnik liberalisieren.

Wenn das Wort Gentechnik fällt, ist die Angst nicht weit. Österreich steht seit Jahren an der Spitze der europäischen Länder, die sich gegen diese Technologie wehren. Daher war klar, dass der am Mittwoch präsentierte Plan der EU-Kommission, Regeln für die neue Gentechnik zu lockern, eine Welle der Entrüstung auslöst – bei Nichtregierungsorganisationen und Parteien, bei den Grünen und der ÖVP. Wobei in der Landwirtschaft die Meinungen auseinandergehen.