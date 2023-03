Karl Nehammer und die Macht der Worte

Oft sind es wenige Worte, die eine Rede zeitlos machen. John F. Kennedys Ausruf "Ich bin ein Berliner" ging ebenso in die Geschichte ein wie Ronald Reagans Aufforderung: "Herr Gorbatschow, reißen Sie diese Mauer nieder." Mit Barack Obama verbindet die ganze Welt drei Worte: "Yes, we can!" Eine gute Rede braucht eine Verdichtung, die sie erinnerungsfähig und zitierfähig macht, einen inhaltlichen Anker, an dem sich das Publikum festhalten kann. Große Ansprachen haben eine bestimmte Textqualität,