Ist es wirklich eine Überraschung, dass Karl Nehammer als neuer Bundeskanzler andere Töne anschlägt als in seiner Funktion als Innenminister? Eigentlich nicht. Selbst so scheinbar sanfte Vorvorgänger wie Franz Löschnak (SPÖ) mimten in diesem Amt den Hardliner. Es ist eine Rolle, in die die jeweiligen Innenminister schlüpfen. Manche fühlen sich darin wohler, manche weniger. Leute, die Nehammer besser kennen, sagen, er sei in seiner jetzigen Funktion authentischer.