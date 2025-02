Man kann es nicht oft genug wiederholen: Jeder Tag Krieg ist einer zu viel. Während bei uns am dritten Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine 1096 blutige Kriegstage gezählt werden, weisen die Ukrainer zu Recht darauf hin, dass ihr grausamer Kriegsalltag schon seit 2014 – also seit der russischen Annexion der Halbinsel Krim – andauert. All das menschliche Leid, das seither passiert ist, all die zerstörten Träume lassen sich kaum in Worte fassen.