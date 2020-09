Ist der Ruf erst ruiniert, mag sich Boris Johnson denken, regiert sich’s gänzlich ungeniert. Den britischen Premier scheint es nicht zu scheren, was die Außenwelt über ihn denkt, Hauptsache, er setzt seinen Willen durch. Das Binnenmarktgesetz, das er jetzt durchs Parlament peitschen will, wird, das ist selbst Johnson klar, das Völkerrecht brechen. Doch Johnson will von seinem Plan nicht ablassen, auch wenn die Warnungen – aus dem In- und Ausland – immer lauter werden.