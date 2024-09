Israels blutige "Pfeile des Nordens"

Eines ist sicher: Der 23. September wird in die Geschichte eingehen. Es war der blutigste Tag für den Libanon: Die verheerenden israelischen Luftangriffe auf mehr als 1300 Ziele forderten fast 500 Tote. Tausende Menschen wurden in die Flucht getrieben. Kein Tag während des letzten Libanon-Kriegs im Jahr 2006 war so tödlich. Damals gab es in einem Monat 1200 Tote und etwa 850 angegriffene Ziele. Und ein Ende ist jetzt nicht in Sicht.