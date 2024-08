Islamistischer Terror: Keine Panik – aber auch kein Kalmieren

Die Einschläge kommen näher, das bestätigen Experten. Der Islamische Staat (IS) und seine Untergruppierungen haben Europa längst ins Visier genommen. Viele Bedrohungen gehen glücklicherweise nicht über das Planungsstadium hinaus, weil die Polizei rechtzeitig und richtig agiert. In falscher Sicherheit darf man sich trotzdem nicht wiegen, das zeigte sich am Wochenende in Solingen.