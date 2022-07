Die Flucht nach vorne glich einem Offenbarungseid: Pünktlich zum Start der Hauptreisezeit hat sich Lufthansa-Chef Carsten Spohr per morgendlichem Mail an seine Kunden gewandt und sich für die aktuellen Zustände beim Fliegen entschuldigt. Man komme fast täglich an die Grenzen der verfügbaren Ressourcen, daran werde sich in diesen Ferien nichts ändern. Erst im Sommer 2023 sei mit einem verlässlicheren Luftverkehrssystem zu rechnen.