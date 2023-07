Der Klimawandel bringt das Eis in der Arktis schon früher als gedacht zum Schmelzen.

So dramatisch die Folgen des Klimawandels für Mensch und Umwelt auch sein mögen: Die politischen Großmächte haben sich längst an die neue Situation angepasst. Mehr noch: Während sie uns dazu zwingen, möglichst jeden Ausstoß an CO2 einzusparen, scheint es, dass sie die Erderwärmung regelrecht herbeisehnen. Der Klimawandel entscheidet nämlich die künftigen geopolitischen Machtverhältnisse.