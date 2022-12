In Alarmbereitschaft  für die Silvesternacht

Rund 200 Jugendliche waren an den Ausschreitungen zu Halloween beteiligt, von 129 konnte die Polizei vor Ort die Identität feststellen. Sie müssen mit rechtlichen Konsequenzen rechnen.

Ein brennendes Polizeiauto, Pläne für Anschläge mit Molotowcocktails, Ausschreitungen in der Halloween-Nacht am Linzer Taubenmarkt, 13 Jahre alte mehrfache Taxiräuber: Die Vorfälle der vergangenen Monate lassen keinen Raum für Zweifel: In Linz gibt es Probleme mit jugendlichen Kriminellen, die auch die Konfrontation mit der Polizei nicht scheuen. Für die Silvesternacht scheinen die Randalierer bereits gerüstet.