Wie sehr Donald Trump das politische Klima in den USA verändert hat, lässt sich an den vier Strafprozessen gegen den Ex-Präsidenten ablesen. Während in der Vergangenheit das Rauchen eines Joints, ein paar abgekupferte Zeilen in einer Rede oder eine außereheliche Affäre reichten, um die Ambitionen eines Kandidaten auf das Weiße Haus zu beerdigen, betrachtet Trump seine Anklagen als Wahlempfehlung.