So groß war die Chance noch nie. Der LASK war auf dem besten Weg, zum ersten Fußball-Meistertitel seit 1965 zu stürmen, dem einzigen in der Klubgeschichte. Im Grunddurchgang hatten die Athletiker Serienmeister Salzburg abgehängt und wären mit einem Vorsprung in die letzten zehn Partien der Meistergruppe gegangen. Dann kam Corona – und der LASK beraubte sich mit verbotenen Trainings selbst der Chance.