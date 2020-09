Zwei Katastrophen, eine Reaktion des US-Präsidenten: Nicht mein Problem. Wie schon beim Umgang mit der Pandemie schiebt Donald Trump die Verantwortung für die Flächenbrände an der US-Westküste an die Bundesstaaten ab. Statt Lösungen bietet er den Betroffenen eine seltsam anmutende Mischung aus Schadenfreude und Quacksalberei an. So wie er anregte, Covid-19-Infizierten Desinfektionsmittel zu spritzen, rät er nun als Rezept gegen die Erderwärmung, "die Böden der Wälder zu fegen".