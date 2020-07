Die Corona-Heldensage über das erfolgreiche Eindämmen des Virus in Österreich ist in den vergangenen Wochen in unzähligen Variationen erzählt worden. Nicht nur von den Vertretern der Bundesregierung, sondern auch von Medien und Wissenschaftern. Sie ist auch richtig. Österreich zehrt immer noch vom Erfolg des entschlossenen Shutdowns im Frühjahr. In vielen Vergleichswerten über die Bewältigung der Corona-Krise belegt unser Land international einen Spitzenplatz. Die türkis-grüne Koalition sonnt