Herbert Kickl geht aufs Ganze

Die Freiheitlichen waren die großen Wahlsieger in Niederösterreich. Sie haben um beinah so viele Stimmen zugelegt, wie die ÖVP von Johanna Mikl-Leitner verloren hat. Sie sind erstmals und klar zweitstärkste Kraft im größten Bundesland. Dass die Blauen um Spitzenkandidat Udo Landbauer keine halbe Stunde nach der ersten Hochrechnung jede Beteiligung an einer Koalition ausgeschlossen haben, bestätigt den von Bundesobmann Herbert Kickl vollzogenen Kurswechsel: Unter ihm verfolgt die FPÖ eine ganz