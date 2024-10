Heilungen und Nebenwirkungen

Die Teuerung war neben dem Migrationsthema eines der Hauptmotive der Wählerschaft bei den Nationalratswahlen. Was man am eigenen Leib verspürt und was die eigene Geldtasche betrifft, verfängt emotional eben am stärksten. Und wenn man für sein hart verdientes Geld plötzlich zehn Prozent weniger Waren bekommt, erübrigen sich rasch theoretische volkswirtschaftliche Abhandlungen, um festzustellen, dass der Wohlstand sinkt.