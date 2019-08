Ein paar Zeilen der letzten Wochen verdienen es, hervorgeholt und in einen größeren Zusammenhang gehoben zu werden. So berichteten die OÖNachrichten darüber, dass ein Drittel der heimischen Einzelhändler rote Zahlen schreibt. Das Wort Sättigung ist in diesem Zusammenhang gefallen – was nichts anderes zum Ausdruck bringt, als dass unserer Wohlstandskarawane der Mangel, das Bedürfnis und damit die Ziele fehlen.