Eine „respektable Sondierungsrunde“ habe es mit der ÖVP am Freitag gegeben, sagte Grünen-Chef Werner Kogler nach einem dreistündigen Gespräch mit Sebastian Kurz und Freunden. Noch gibt es allerdings in beiden Parteien eine Menge Skeptiker, die Türkis-Grün für undenkbar halten. Zu groß seien die Widersprüche in den Parteiprogrammen. Das mag in einigen Punkten stimmen, etwa in der Flüchtlingspolitik.