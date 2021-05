Es war der größte Wahltest seit den Unterhauswahlen vor eineinhalb Jahren. 48 Millionen Briten waren am Donnerstag zum Superwahltag an die Urnen gerufen worden. Als die letzten Ergebnisse am Sonntag eintrudelten, war klar, dass Großbritannien ein zerrissenes Land ist. Schottland wird von der nationalistischen SNP dominiert, in Wales regiert unangefochten die Labour-Partei und in England haben sich die Konservativen als Platzhirsch durchgesetzt.