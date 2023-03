Grazer Netzwerke und der Standort Linz

Die Entscheidung ist gefallen: Stefanie Lindstaedt wird – gelingende Vertragsverhandlungen mit dem Gründungskonvent vorausgesetzt – Gründungspräsidentin und damit erste Rektorin der Linzer Digital-Uni. In Oberösterreich hält sich die Begeisterung über diese Wahl des Gründungskonvents in Grenzen. Stefan Pierer, Präsident der Industriellenvereinigung Oberösterreich, sprach aus, was viele Stakeholder in Oberösterreich denken: "Ein befangenes Gremium hat nicht die beste Entscheidung