Goodbye, alte Ordnung!

Nur ein Gedankenexperiment. Angenommen, Sie hätten die zurückliegenden Jahre verschlafen. Sie würden heute die Welt angesichts von Kriegen, schöpferischer Zerstörung und Unübersichtlichkeit nicht wiedererkennen. Selbst im beschaulichen Oberösterreich bleibt kein Stein auf dem anderen. In Linz muss die SP um ihr Herrschaftsgebiet fürchten. Im Land kämpft die VP dagegen an, 2027 die Führung an die FP zu verlieren. Die Steiermark schickte einen lauten Weckruf.