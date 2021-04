Die Dimensionen der bisherigen Folgen von Corona sind gewaltig. Es wurde ein Gegenwert in Höhe eines europäischen Jahres-Volkseinkommens zerstört, das kann nicht über Nacht ungeschehen gemacht werden. Daher muss, angesichts des zarten Anflugs von Euphorie wegen in Aussicht stehender Normalität ab dem Sommer, doch gesagt sein: Diese Last – sozial, ökonomisch, medizinisch – abzutragen, wird Jahre dauern.