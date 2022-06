Nach sechs Wochen ging der vielbeachtete Prozess zwischen den US-Schauspielern Amber Heard (36) und Johnny Depp (58) endlich zu Ende, der per Livestream in alle Welt übertragen wurde. Die Jury entschied größtenteils für Depp. Bei dem Verfahren des Ex-Ehepaares wurde viel schmutzige Wäsche gewaschen – es ging um Blut, Fäkalien, wüste Beschimpfungen und häusliche Gewalt. Zahlreiche unangenehme, peinliche und auch traumatische Einzelheiten aus dem Privatleben der Hollywoodstars gerieten an