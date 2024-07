Geldvernichtung, die den Pkw-Käufer freut

Wer am Dienstag auf die Pkw-Neuzulassungsstatistik für das erste Halbjahr 2024 in Österreich geblickt hat, wird sich kurz einmal verwundert die Augen gerieben haben. Die Zahlen, die von der Statistik Austria veröffentlicht wurden, zeigen nämlich kräftig nach oben. In den ersten sechs Monaten wurden hierzulande 135.113 neue Autos erstmals zum Verkehr zugelassen – ein Plus von 6,6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.