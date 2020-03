Zweitausend Milliarden (also zwei Billionen) Dollar will die US-Regierung bereitstellen, um die Folgen der Coronavirus-Pandemie wirtschaftlich aufzufangen. Die Europäische Zentralbank hat ein Paket mit 750 Milliarden Euro geschnürt. Die Deutschen haben 600 Milliarden Euro veranschlagt. Da wirken die 38 Milliarden Euro Österreichs vergleichsweise mickrig, dabei entspricht das sechs Steuerreformen in normalen Zeiten.