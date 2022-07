Wie kann man mit jemandem eine Vereinbarung treffen, wenn dieser das Abkommen innerhalb von 24 Stunden bricht? Diese Frage stellen sich seit dem Wochenende wohl all jene, die darauf gehofft hatten, mit Wladimir Putin in absehbarer Zeit ein Ende des Angriffskrieges auf die Ukraine verhandeln und auch erreichen zu können. Denn was wäre ein Abkommen, dem der Kremlchef seine Zustimmung erteilt, tatsächlich wert? Hält er sich daran? Wenn ja, wie lange?