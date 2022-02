Nicht nur in der Ukraine steigt die Angst vor einer kriegerischen Auseinandersetzung mit dem großen Nachbarn Russland. Während die Propagandaschlacht zwischen dem Westen und dem Kreml am Wochenende auf einen Höhepunkt zusteuerte – mit gegenseitigen Schuldzuweisungen, versteht sich –, läuft jenen, die den plötzlich brüchig gewordenen Frieden in Europa über den Dialog doch noch retten wollen, die Zeit davon.