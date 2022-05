In der Kritik steht die Europäische Agentur für Grenz- und Küstenwache schon länger. Über Jahre hinweg hat Frontex (Akronym für französisch "frontières extérieures", "Außengrenzen"), wie sie auch genannt wird, weggeschaut, wenn es in Ländern an der EU-Außengrenze zu sogenannten Pushbacks gekommen ist.