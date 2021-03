In meiner Kindheit lebte ich mit meinen Eltern im ersten Hochhaus einer oberösterreichischen Kleinstadt. Dort wohnten viele Familien mit vielen Kindern. Fast alle Frauen waren damals – Ende der 70er-Jahre – Hausfrauen. Immer samstags, wenn auch die „arbeitenden“ Männer endlich zu Hause waren, gab es in unserem Wohnblock ein kleines Spektakel. Herr Huber (Name von der Redaktion verändert) erschien im Hof und machte sich daran, die Blusen, Hemden, Röcke und