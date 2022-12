Die Wartezimmer der Hausärzte und die Ambulanzen und Kinderstationen der Krankenhäuser sind derzeit voll mit Patientinnen und Patienten, die an einer Infektion der oberen Atemwege leiden, also hartnäckigen Husten, Schnupfen, hohes Fieber oder Halsschmerzen haben. Experten sprechen davon, dass wir uns mitten in einer "Mehrfach-Erkrankungswelle" befinden.