"Kein Billigfleisch mehr bei Aldi ab 2030." Diese Schlagzeile beschäftigt derzeit die deutschen Medien. Die österreichische Aldi-Verwandtschaft Hofer verändert sich schon länger in diese Richtung, seit 2017 mit der Marke FairHof und noch intensiver mit Bioprodukten. Bei anderen Handelsketten gibt es ähnliche Initiativen. Tiere sollen in einer Umgebung gehalten werden, in der sie sich wohl fühlen: mehr Platz, mehr Freilauf, gesundes Futter, mehr Tierwohl eben.