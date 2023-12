Flächenfraß: Es gibt Alternativen

Acht Fußballfelder täglich werden in Österreich zubetoniert, 2022 war das so viel wie die Fläche des Attersees. Wer in Oberösterreich unterwegs ist, wird täglich Zeuge von Flächenfraß: der Ohlsdorfer Kahlschlag als Mahnmal vorneweg. Dazu kommen etliche neue Streusiedlungen im Mühlviertel ohne Anbindung an den Ortskern mit hohen Infrastrukturkosten. Versiegelung wertvollen Ackerlandes entlang der A1 durch neue Gewerbeflächen.