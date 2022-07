Am 24. Februar schien alles klar: Europa war schockiert und einig wie nie zuvor. Russlands Angriff auf ein souveränes Land wie die Ukraine werde auf keinen Fall geduldet, drohte man in Brüssel. Und da ein militärischer Angriff auf Russland keine Option war, setzte die EU eine beispiellose Sanktionsmaschinerie in Gang. Man war sich sicher: Russlands Wirtschaft würde rasch kollabieren und Putin zum Einlenken zwingen.