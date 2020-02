Westlessness, also Westlosigkeit. Unter diesem deprimierenden Motto stand die Münchner Sicherheitskonferenz. Und genauso deprimierend zeigten sich die Protagonisten – jedenfalls was eine gemeinsame Herangehensweise an die Probleme dieser Welt betrifft. Da war einerseits der vor Elan für die europäische und damit westliche Sache sprühende französische Präsident Emmanuel Macron.