Europa immer zwei Schritte hinterher

Olaf Scholz nimmt 9,9 Milliarden Euro an Förderung in die Hand. Damit soll der US-Chiphersteller Intel unterstützt werden, in Magdeburg insgesamt 30 Milliarden Euro in eine Halbleiterproduktion zu investieren. Nach dem Reißen der Lieferketten während der Coronazeit, das dazu führte, dass etwa die europäischen Autohersteller ihre Autos nicht fertigbauen konnten, versucht Europa eine Aufholjagd. Man will nicht mehr so stark von den USA oder im konkreten Fall von China und Taiwan abhängig sein und