EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schlug am Mittwoch vor, was kürzlich noch nicht denkbar gewesen wäre. Die Maßnahmen laufen auf Eingriffe in den freien Markt hinaus. Energiekonzerne sollen kriegsbedingte Übergewinne zugunsten des Gemeinwohls abgeben und die 27 Mitgliedsstaaten verpflichtet werden, die gewonnenen Milliarden an jene Menschen und Unternehmen weiterzugeben, die von den hohen Energiekosten am härtesten betroffen sind.