Es wird gut! Wird es gut?

Auf dem Sofa, Fernbedienung oder Tablet in den Händen, könnte einen das Grauen packen vor dem Lauf der Welt – so auch diese Woche. Hybrider Krieg in Europa, Polen wird bewusst mit Migranten geflutet, Nachrichtendienste warnen vor russischer Agententätigkeit in Mitteleuropa, dazu kommt die allgemeine Lage. Politik heute, das ist Handwerk im Schatten der Angst und im Banne einer Unsicherheits-Unverträglichkeit, die in Österreich besonders ausgeprägt zu sein scheint.