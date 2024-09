Es ist nicht nur das Wetter

Die Bilder der Überflutungen sind dramatisch. Allein in Österreich mussten Menschen aus hunderten Häusern evakuiert werden, ein Feuerwehrmann in Niederösterreich kam ums Leben. Mehr zum Thema: Hochwasser in OÖ: Mehr als 4000 Feuerwehrleute am Sonntag im Einsatz Hochwasser-Lage in Niederösterreich spitzt sich zu Leider werden wir uns an solche Ereignisse, die im schlimmsten Fall bis zu unserer eigenen Haustür und zum eigenen Kellerfenster reichen, in einer rascheren Abfolge gewöhnen müssen.