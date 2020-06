Jeden Dienstag berichtet Arbeitsministerin Christine Aschbacher (VP) derzeit über die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt – und kann über ein paar tausend Arbeitslose weniger als in der Woche zuvor erzählen. Dieser Rückgang darf nicht darüber hinwegtäuschen: Die Arbeitslosenrate in Österreich ist wegen Corona auf das höchste Niveau in der Zweiten Republik geschnellt. Es liegt auf der Hand: Es gibt über das Kurzarbeitsmodell hinaus Handlungsbedarf.