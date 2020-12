Unter allen Wissenschaften hat die Ökonomie am längsten an der Annahme festgehalten, wir Menschen seien grundvernünftig und nicht mängelbehaftet. Längst wissen wir, dass es nicht so ist und dass es diesen kopfgesteuerten Homo oeconomicus gar nicht gibt. Wir sind, im Gegenteil, verwirrte, unvollkommene, emotionsgesteuerte Abkömmlinge des Affen, die alles andere sind als rational.