Endlich Schluss mit den Verrücktheiten

Herbert Kickl, der Möchtegern-Volkskanzler, ist gescheitert - an sich und an der ÖVP. Mit einem Rest von Vernunft wehrten die Schwarzen Kickls Allmachtsfantasien ab. Schließlich resignierte er, „nicht ohne Bedauern.“ Dem Land bleibt damit viel erspart. Zur Erinnerung: Kickl wollte Kanzler werden und in einem Aufwaschen das Innen- und das Finanzministerium sowie die EU-, Medien- und Kulturagenden. Zur Rechtsstaatlichkeit wollte er sich nicht ausdrücklich bekennen. Stattdessen