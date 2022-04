Twitter sei das Lieblings-Computerspiel von Elon Musk. Und für den reichsten Mann der Welt sei klar, dass er dieses Spiel auch besitzen will, heißt es in einem Kommentar beim Finanzdienst Bloomberg. Ein Spielzeug um 44 Milliarden Dollar. Das könnte die sehr einfache Antwort auf die Frage sein, was Elon Musk mit Twitter tatsächlich vorhat. Aber ein "Er will nur spielen" wäre naiv. Nach der Entwicklung der Automarke Tesla und der Umsetzung eines privaten Raumfahrtprogramms nimmt sich Elon Musk