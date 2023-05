Einigkeit gegenüber Russland und China

Wolodymyr Selenskyj weiß seine Chancen zu nützen – der ukrainische Präsident konnte in Japan die Lenker der sieben wichtigsten westlichen Industrieländer mehr als deutlich auf seine Seite ziehen. Die Ukraine soll demnach F-16-Kampfjets in ihrem Abwehrkampf gegen den Aggressor Russland erhalten. Diese Zusage war lange Zeit von den Staats- und Regierungschefs wie eine heiße Kartoffel hin und her geschoben worden – noch stärker als jede andere Ausweitung der Militärhilfe für Kiew.