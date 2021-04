Der russische Oppositionsführer Alexej Nawalny ist in einem russischen Gefangenenlager nach Angaben seiner Unterstützer dem Tode nahe, weil ihm der Kreml eine angemessene Behandlung versagt. An der Grenze zur Ukraine marschieren russische Truppen in einer Stärke auf, wie das seit der Annexion der Krim durch Russland 2014 nicht mehr der Fall war. So sah die Lage aus, als sich die EU-Außenminister am Montag zur Videotagung zusammenschalteten.