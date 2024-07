Eine Tür zur Welt, die Regeln braucht

Mühelos scheinen sie sich zurechtzufinden und navigieren blitzschnell zwischen den Apps hin und her. Schon in der Volksschule gehört das Handy zur Grundausstattung. Das ist nicht per se problematisch. Das Kind ist erreichbar, das kommt dem Sicherheitsbedürfnis vieler Eltern entgegen, zudem es gibt eine Vielzahl an kindgerechten Spielen und Lern-Apps. Das ist die eine Seite.