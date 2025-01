Eine Richtungswahl, die wenig interessiert

Am Sonntag wählt Linz ein neues Stadtoberhaupt. Aber interessiert das überhaupt jemanden? Punkto Aufmerksamkeit hat es die Linz-Wahl jedenfalls nicht leicht. Das liegt am Wahlkampf, der seit dem turbulenten Start im Spätsommer (Stichwort LIVA-Affäre, Luger-Rücktritt) dahinplätschert. Es liegt aber auch am ungewöhnlichen Wahltermin, der die Wahlwerber in direkter Konkurrenz zu Christkind und Punschstand doch etwas verblassen hat lassen.